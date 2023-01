Britský kráľ Karol III. plánuje navštíviť Nemecko, píšu nemecké médiá

Berlín 11. januára (TASR) - Britský kráľ Karol III. so svojou manželkou Kamilou plánujú na konci marca navštíviť Nemecko, napísal v stredu nemecký magazín Stern s odvolaním na nemenované zdroje. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Britský kráľovský pár chce navštíviť nemeckú metropolu Berlín a mesto Hamburg od 29. do 31. marca, napísal Stern. Dodal, že prebiehajú diskusie aj o tretej zastávke na východe Nemecka.



Buckinghamský palác túto správu nepotvrdil a uviedol, že cestovné plány Karola III. budú včas zverejnené.



Nemecko však pravdepodobne nebude pre britského kráľa prvou zahraničnou zastávkou od nástupu na trón, píše DPA. Podľa francúzskeho denníka Le Parisien totiž Karol III. a Kamila ešte niekoľko dní pred údajnou návštevou Nemecka zavítajú do Francúzska a stretnú sa s prezidentom Emmanuelom Macronom.



Karol III. sa stal novým britským kráľom po tom, ako 8. septembra zomrela jeho matka kráľovná Alžbeta II. Jeho korunovácia sa má uskutočniť 6. mája.