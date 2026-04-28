Britský kráľ Karol III. pricestoval na oficiálnu návštevu USA
Ide o prvú návštevu britského kráľa v USA od jeho korunovácie v roku 2022.
Autor TASR
Washington 27. apríla (TASR) - Britský kráľ Karol III. a kráľovná Kamila v pondelok pricestovali do Washingtonu na štvordňovú oficiálnu návštevu Spojených štátov. V Bielom dome ich ešte v rovnaký deň privíta americký prezident Donald Trump a prvá dáma Melania Trumpová, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Ide o prvú návštevu britského kráľa v USA od jeho korunovácie v roku 2022. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová v pondelok uviedla, že cesta kráľovského páru má za cieľ „uctiť si dlhodobý a špeciálny vzťah medzi Spojenými štátmi a Spojeným kráľovstvom“.
Americký prezident spoločne s prvou dámou privítajú v pondelok britský kráľovský pár v Bielom dome. Neskôr absolvujú spoločný čajový večierok a pozrú si nový včelí úľ, ktorý Trumpová nechala nainštalovať v areáli sídla amerického prezidenta.
Cesta britského panovníka sa uskutočňuje pri príležitosti nadchádzajúceho 250. výročia vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov. Takzvaný „špeciálny vzťah“ však v uplynulých týždňoch ovplyvnila aj vojna USA a Iránu. Podľa agentúry AFP ide o súčasť diplomatickej ofenzívy cielenej na očarenie Trumpa, ktorý je „posadnutý kráľovskou rodinou“.
Šéf Bieleho domu v utorok prijme britský kráľovský pár v Oválnej pracovni a neskôr absolvujú spoločnú večeru. Monarcha tiež prednesie prejav v americkom Kongrese - prvýkrát od roku 1991, keď sa pred kongresmanov postavila nebohá kráľovná Alžbeta II..
Karol a Kamila v stredu navštívia New York, kde si prezrú pamätník obetí 11. septembra 2001. Vo štvrtok odcestujú na Bermudské ostrovy, kde Karol prvýkrát ako monarcha navštívi jedno zo zámorských území Spojeného kráľovstva.
