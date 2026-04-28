Utorok 28. apríl 2026Meniny má Jarmila
Britský kráľ Karol III. pricestoval na oficiálnu návštevu USA

Prezident Donald Trump s prvou dámou Melaniou Trumpovou a britský kráľ Karol III. s kráľovnou Kamilou sa rozprávajú s asistentom šéfkuchára pre dezerty v Bielom dome Carlom Figarellom, zatiaľ čo si prezerajú expozíciu v záhrade na južnom trávniku Bieleho domu vo Washingtone, v pondelok 27. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Washington 27. apríla (TASR) - Britský kráľ Karol III. a kráľovná Kamila v pondelok pricestovali do Washingtonu na štvordňovú oficiálnu návštevu Spojených štátov. V Bielom dome ich ešte v rovnaký deň privíta americký prezident Donald Trump a prvá dáma Melania Trumpová, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Ide o prvú návštevu britského kráľa v USA od jeho korunovácie v roku 2022. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová v pondelok uviedla, že cesta kráľovského páru má za cieľ „uctiť si dlhodobý a špeciálny vzťah medzi Spojenými štátmi a Spojeným kráľovstvom“.

Americký prezident spoločne s prvou dámou privítajú v pondelok britský kráľovský pár v Bielom dome. Neskôr absolvujú spoločný čajový večierok a pozrú si nový včelí úľ, ktorý Trumpová nechala nainštalovať v areáli sídla amerického prezidenta.

Cesta britského panovníka sa uskutočňuje pri príležitosti nadchádzajúceho 250. výročia vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov. Takzvaný „špeciálny vzťah“ však v uplynulých týždňoch ovplyvnila aj vojna USA a Iránu. Podľa agentúry AFP ide o súčasť diplomatickej ofenzívy cielenej na očarenie Trumpa, ktorý je „posadnutý kráľovskou rodinou“.

Šéf Bieleho domu v utorok prijme britský kráľovský pár v Oválnej pracovni a neskôr absolvujú spoločnú večeru. Monarcha tiež prednesie prejav v americkom Kongrese - prvýkrát od roku 1991, keď sa pred kongresmanov postavila nebohá kráľovná Alžbeta II..

Karol a Kamila v stredu navštívia New York, kde si prezrú pamätník obetí 11. septembra 2001. Vo štvrtok odcestujú na Bermudské ostrovy, kde Karol prvýkrát ako monarcha navštívi jedno zo zámorských území Spojeného kráľovstva.
