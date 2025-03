Britský kráľ Karol III. prijal kanadského premiéra Carneyho

Londýn 17. marca (TASR) - Britský kráľ Karol III. v pondelok v Buckinghamskom paláci prijal nového kanadského premiéra Marka Carneyho, ktorý do Londýna pricestoval z Francúzska v rámci svojej prvej zahraničnej cesty vo funkcii. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



"Veľmi rád vás vidím, gratulujem," povedal Karol, ktorý je oficiálnou hlavou Spojeného kráľovstva aj Kanady.



"Je toho veľa, čo treba dohnať," dodal Carney, ktorý sa v rámci návštevy Británie plánuje stretnúť aj s tamojším premiérom Keirom Starmerom.



Bývalý guvernér centrálnej banky Kanady sa funkcie premiéra ujal minulý týždeň. Na tomto poste po viac ako deviatich rokoch vystriedal Justina Trudeaua. Zároveň sa stal novým lídrom kanadskej Liberálnej strany.



Carney (59), ktorý dosiaľ nikdy nezastával politickú funkciu, nastúpil do úradu v čase, keď je Kanada vystavená obchodnej vojne so svojím dlhoročným spojencom - Spojenými štátmi. Liberálov tiež bude musieť previesť parlamentnými voľbami, ktoré sa musia uskutočniť najneskôr začiatkom októbra.