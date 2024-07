Britský kráľ poslal Trumpovi po atentáte list, obsah ostane neverejný

Londýn 15. júla (TASR) - Britský kráľ Karol III. súkromne napísal list exprezidentovi USA Donaldovi Trumpovi, ktorý prežil sobotňajší atentát. V pondelok to potvrdil Buckinghamský palác, uvádza TASR podľa správy stanice BBC.



Obsah Karolovho listu je v súlade s vyjadreniami britského premiéra Keira Starmera, ktorý odsúdil násilie, vyjadril sústrasť obetiam sobotňajšej streľby aj ich rodinám a Trumpovi a ostatným zraneným osobám zaželal skoré uzdravenie.



Kráľovo posolstvo bolo adresátovi doručené ešte v nedeľu prostredníctvom britského veľvyslanectva vo Washingtone. Podľa Buckinghamského palácu zostane obsah listu neverejný.



Pokus o vraždu Trumpa sa odohral počas sobotňajšieho predvolebného zhromaždenia v meste Butler v štáte Pensylvánia. Na exprezidenta USA vystrelil poloautomatickou puškou 20-ročný T. H. Crooks. Trumpovi prestrelil hornú časť pravého ucha, jedného účastníka podujatia zabil a ďalší dvaja utrpeli zranenia. Útočníka následne zastrelila tajná služba.



Trump v rozhovore pre bulvárny denník New York Post povedal, že keby nebol počas prejavu mierne pootočil hlavu doprava, aby sa pozrel na graf o nelegálnych prisťahovalcoch, bol by mŕtvy. Takto mu strela iba odtrhla časť ucha.