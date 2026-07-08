< sekcia Zahraničie
Britský kráľ posmrtne zmiernil trest poslednej popravenej ženy
Rozhodnutie o zmene trestu podľa vlády zohľadňuje dôkazy, že Ellisová bola vystavená domácemu násiliu, psychickému nátlaku, manipulácii a obmedzovaniu slobody zo strany partnera.
Autor TASR
Londýn 8. júla (TASR) - Britský kráľ Karol III. v stredu symbolicky zmiernil trest Ruth Ellisovej, poslednej ženy popravenej v Británii, z trestu smrti na doživotné väzenie. Ellisovú popravili v roku 1955 za vraždu partnera. Britská vláda v stredu vo svojom vyhlásení uviedla, že išlo o „historickú nespravodlivosť,“ informovala agentúra Reuters.
Rozhodnutie o zmene trestu podľa vlády zohľadňuje dôkazy, že Ellisová bola vystavená domácemu násiliu, psychickému nátlaku, manipulácii a obmedzovaniu slobody zo strany partnera. Takéto okolnosti by dnes mohli byť posudzované inak, doplnil kabinet.
„Nemôžeme zmeniť to, čo sa stalo pred 70 rokmi. Môžeme však uznať, že išlo o výnimočný prípad,“ uviedol minister spravodlivosti David Lammy. Dodal, že podmienečná milosť je „aktom milosrdenstva.“ V mene vlády minister vyjadril nádej, že zmena verdiktu prinesie rodine Ruth Ellisovej určitú úľavu.
O udelenie milosti požiadali štyria Ellisovej vnuci. Jej sestra Muriel Jakubaitová sa už pred viac ako 20 rokmi pokúšala dosiahnuť zmenu právnej kvalifikácie skutku z vraždy na neúmyselné zabitie s tvrdením, že Ellisovej konaniu predchádzalo provokovanie zo strany partnera.
Britský panovník má síce právomoc udeľovať milosti alebo meniť tresty, v praxi ju však využíva len na základe odporúčania vlády, doplnil Reuters.
Trest smrti zostal súčasťou britského práva až do roku 1998, za vraždu ho však zrušili už v roku 1965. Posledné popravy sa v Británii uskutočnili v roku 1964, keď obesili dvoch mužov odsúdených za vraždu.
Rozhodnutie o zmene trestu podľa vlády zohľadňuje dôkazy, že Ellisová bola vystavená domácemu násiliu, psychickému nátlaku, manipulácii a obmedzovaniu slobody zo strany partnera. Takéto okolnosti by dnes mohli byť posudzované inak, doplnil kabinet.
„Nemôžeme zmeniť to, čo sa stalo pred 70 rokmi. Môžeme však uznať, že išlo o výnimočný prípad,“ uviedol minister spravodlivosti David Lammy. Dodal, že podmienečná milosť je „aktom milosrdenstva.“ V mene vlády minister vyjadril nádej, že zmena verdiktu prinesie rodine Ruth Ellisovej určitú úľavu.
O udelenie milosti požiadali štyria Ellisovej vnuci. Jej sestra Muriel Jakubaitová sa už pred viac ako 20 rokmi pokúšala dosiahnuť zmenu právnej kvalifikácie skutku z vraždy na neúmyselné zabitie s tvrdením, že Ellisovej konaniu predchádzalo provokovanie zo strany partnera.
Britský panovník má síce právomoc udeľovať milosti alebo meniť tresty, v praxi ju však využíva len na základe odporúčania vlády, doplnil Reuters.
Trest smrti zostal súčasťou britského práva až do roku 1998, za vraždu ho však zrušili už v roku 1965. Posledné popravy sa v Británii uskutočnili v roku 1964, keď obesili dvoch mužov odsúdených za vraždu.