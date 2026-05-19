Utorok 19. máj 2026Meniny má Gertrúda
Britský kráľovský pár neohlásene navštívil Severné Írsko

Na snímke kráľ Karol III. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Belfast 19. mája (TASR) - Britský kráľ Karol III. a kráľovná Kamila pricestovali v utorok na neohlásenú návštevu Severného Írska, informoval Buckinghamský palác. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.

Kráľovský pár začal návštevu v lodenici Thompson Dock, jednej z hlavných turistických atrakcií Belfastu. Stretol sa tiež s organizátormi a účinkujúcimi All-Ireland Fleadh, najväčšieho festivalu tradičnej írskej hudby na svete. Sledovali tanečné vystúpenia a vyskúšali si hru na niektoré hudobné nástroje.

Sedemdesiatsedemročný Karol III. sa stále lieči na nezverejnenú formu rakoviny. V minulosti absolvoval množstvo ciest do Severného Írska, či už ako kráľ alebo ako následník trónu pred smrťou kráľovnej Alžbety II. v roku 2022.

Návšteva kráľovského páru v Belfaste sa koná deň po stretnutí s írskou prezidentkou Catherine Connollyovovu v Buckinghamskom paláci. Connollyová neskôr uviedla, že kráľ „láskavo“ prijal pozvanie do Írska.

Táto návšteva by sa mala uskutočniť budúci rok. Pôjde len o druhú návštevu britského panovníka v Írsku od získania nezávislosti v roku 1921.
