Britský kráľovský pár sa stretol s talianskym prezidentom Mattarellom

Rím 8. apríla (TASR) - Britský kráľ Karol III. s kráľovnou Kamilou sa v rámci svojej štvordňovej návštevy Talianska v utorok stretli s talianskym prezidentom Sergiom Mattarellom. Očakáva sa, že kráľovský pár v utorok navštívi aj Koloseum, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Na počesť ich príchodu do Kvirinálskeho paláca zahrala tamojšia kapela britskú a taliansku štátnu hymnu. Kráľovský pár si spolu s Mattarellom následne pozreli spoločný prelet akrobatického tímu talianskeho letectva Frecce Tricolori a britských Red Arrows. Karol III. s Kamilou si tiež uctili pamiatku padlých vojakov a položili veniec na Hrob neznámeho vojaka v pamätníku Viktora Emmanuela II.



Britský kráľ s manželkou zverejnil aj fotografiu zhotovenú v záhradách rezidencie britského veľvyslanca v Ríme pri príležitosti 20. výročia svojej svadby. To oslávia v stredu štátnym banketom v rímskom Kvirinálskom paláci. Na sociálnych sieťach opísali Taliansko ako „výnimočné miesto - a s... úžasnými ľuďmi!“.



Karol III. už absolvoval 17 oficiálnych návštev Talianska, no táto je jeho prvou od nástupu na trón po smrti jeho matky, kráľovnej Alžbety II., v roku 2022.



Počas svojej návštevy sa stretne aj s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou a ako prvý britský kráľ vystúpi s príhovorom pred oboma komorami talianskeho parlamentu. Kráľovskú rodinu sprevádza aj britský minister zahraničných vecí David Lammy.



Britského kráľa, ktorý je zároveň aj hlavou anglikánskej cirkvi, mal prijať aj pápež František, avšak audienciu zrušili, keďže pontifik sa zotavuje z päť týždňov trvajúceho pobytu v nemocnici, kde sa liečil zo zápalu pľúc.