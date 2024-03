Britský minister Hunt: Ruský opis útoku v Moskve je dymovou clonou

Londýn 24. marca (TASR) - Britský minister financií Jeremy Hunt v nedeľu povedal, že Spojené kráľovstvo "veľmi málo verí" vyhláseniam Kremľa o piatkovom útoku v koncertnej sále v Moskve, a obvinil ho zo snahy "obhájiť" inváziu na Ukrajinu. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AFP.



Ozbrojení muži v piatok vtrhli do koncertnej sály Crocus City Hall na severnom predmestí Moskvy a zabili najmenej 133 ľudí. K zodpovednosti za útok sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS).



Ruské úrady ešte neobvinili z útoku túto organizáciu, ale prezident Vladimir Putin oznámil, že útočníkov zadržali, keď "unikali smerom k Ukrajine, kde podľa predbežných informácií mali vytvorený priestor na prekročenie hranice".



Ruská bezpečnostná služba FSB už predtým uviedla, že útočníci boli "v kontakte" s ľuďmi na Ukrajine, keď sa pokúšali ujsť z Ruska.



Britský minister financií Hunt v nedeľu pre britskú televíziu Sky News povedal, že všetko, čo ruská vláda hovorí, berie s veľkou rezervou vzhľadom na to, "čo sme od nej za posledných pár rokov počuli".



"Vieme, že vytvárajú dymovú clonu propagandy, aby obhájili čisté zlo - inváziu na Ukrajinu. Ale to neznamenaná, že to nie je tragédia, keď prichádzajú nevinní ľudia o život, keď ich strašným spôsobom bombardujú," dodal.



Minister varoval, že Spojené kráľovstvo a ostatné európske krajiny by mali byť "absolútne" znepokojené, že Islamský štát je znovu na svetovej scéne.



"Máme v tejto krajine veľké šťastie, že máme neuveriteľne grandiózne tajné služby, ktorým sa v posledných rokoch podarilo... prekaziť množstvo teroristických hrozieb, ale musíme zostať ostražití," vyhlásil pre Sky News.



"Ak útok spáchal Islamský štát, ten je úplne nevyberavý v tom, čo robí, je pripravený vraždiť tým najstrašnejším spôsobom," dodal.