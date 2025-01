Britský minister Lammy odmietol odsúdiť Trumpove výroky o Grónsku

Londýn 9. januára (TASR) - Britský minister zahraničných vecí David Lammy vo štvrtok odmietol odsúdiť výroky novozvoleného prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa o získaní kontroly nad Grónskom. Podľa Lammyho totiž k niečomu takému "nedôjde", píše TASR na základe správy agentúry AFP.



"Nechcem odsudzovať nášho najbližšieho spojenca," povedal šéf britskej diplomacie pre stanicu Sky News. "Ja sa zaoberám interpretáciou toho, čo sa za tým skrýva," uviedol. "Predpokladám, že v skutočnosti sa to týka jeho obáv z (prítomnosti) Ruska a Číny v Arktíde. Obáva sa o národnú hospodársku bezpečnosť," vysvetlil Lammy.



Podľa ministra si je Trump vedomý, že Grónsko je súčasťou Dánskeho kráľovstva, no pripustil, že rétorika prezidenta by mohla narúšať stabilitu. "Na základe prvého funkčného obdobia Donalda Trumpa vieme, že sila jeho rétoriky a nepredvídateľnosť jeho výrokov môžu byť destabilizujúce," upresnil Lammy pre rozhlasovú stanicu BBC.



Trump v utorok odmietol vylúčiť použitie vojenského alebo ekonomického nátlaku na získanie Panamského prieplavu a Grónska. O oboch hovorí, že by mali byť pod kontrolou Spojených štátov, ktoré ich podľa neho potrebujú v záujme svojej "ekonomickej bezpečnosti".