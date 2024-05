Britský minister: Neutrálne štáty by mali byť v NATO, ak chcú ochranu

Londýn 22. mája (TASR) – Neutrálne krajiny, ktoré nie sú členmi Severoatlantickej aliancie, ale využívajú jej "ochranný dáždnik", by mali vstúpiť do NATO. Uviedol to v stredu britský minister obrany Grant Shapps. Informácie priniesol spravodajský portál Politico.eu, píše TASR.



Shapps priamo nepoukázal na európske krajiny ako Írsko, Malta, Rakúsko či Švajčiarsko, ktoré si dlhodobo cenia svoju neutralitu. Uviedol však, že Británia bude lobovať za vstup ďalších krajín do Aliancie.



"Budem sa zasadzovať o to, aby do NATO vstúpili všetci, ktorí využívajú ochranný dáždnik tejto organizácie," povedal minister v prejave v Londýne.



"Niektoré európske krajiny fakticky využívajú krytie NATO, využívajú výhody slobody a voľnosti, no nepridali sa ku kolektívnemu systému odstrašovania nášho kontinentu," doplnil Shapps a poukázal na hrozbu zo strany Ruska. "Keď je však vlk pri zadných dverách európskej bezpečnosti, nemalo by byť miesto pre neutralitu," dodal.



Do NATO v posledných dvoch rokoch vstúpili Fínsko a Švédsko, ktoré prehodnotili dlhoročnú politiku neutrality po invázii Ruska na Ukrajinu.



Shapps tiež vyzval členov NATO, aby zvýšili výdavky na obranu na 2,5 percenta hrubého domáceho produktu, čo Británia plánuje dosiahnuť do konca tohto desaťročia. Súčasný cieľ Aliancie, najmenej dve percentá HDP, spĺňajú asi dve tretiny z 32 krajín NATO.