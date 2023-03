Britský minister obrany by privítal návrat brannej povinnosti

Londýn 29. marca (TASR) - Britský minister obrany Ben Wallace v stredu povedal, že by "rád" videl, ako Británia napodobňuje Fínsko a Švédsko a vracia sa k brannej povinnosti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Wallace to povedal v stredu na tlačovej konferencii so švédskym ministrom obrany Palom Jonsonom. Obaja hovorili o snahe Švédska a Fínska vstúpiť do NATO.



Wallace vyzdvihol, že obe severské krajiny si aj po druhej svetovej vojne ponechali brannú povinnosť, hoci Švédsko malo v tomto smere sedemročnú prestávku. "Myslím, že všetci závidíme Švédsku aj Fínsku (ich) (vojenské) zálohy," povedal.



Záložníci sú podľa jeho slov obzvlášť dôležití. Moderné ozbrojené sily sú totiž závislé od špecialistov, napríklad v oblasti kybernetickej vojny, ktorí môžu byť aktivovaní v prípade potreby. "Myslím si, že musíme uznať, že poučenie z Ukrajiny opäť spočíva v tom, ako pracujeme na našej odolnosti, a súčasťou toho sú aj (vojenské) zálohy," dodal.



Británia zrušila povinnú vojenskú službu pre všetkých mladých mužov v roku 1960. Odvtedy občasné výzvy na jej návrat zaznievali len zo strany pravicových politikov a médií.