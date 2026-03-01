< sekcia Zahraničie
Britský minister obrany: Dve iránske rakety leteli smerom k Cypru
Britský premiér Keir Starmer v sobotu oznámil, že lietadlá Spojeného kráľovstva sa zapojili do obranných operácií.
Autor TASR
Teherán/Nikózia 1. marca (TASR) - Dve rakety z Iránu boli vypálené smerom k Cypru, vyhlásil v nedeľu britský minister obrany John Healey. Na ostrove má Spojené kráľovstvo svoje vojenské základne, na ktorých sú nasadené tisíce britských vojakov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.
„Neveríme, že boli namierené proti Cypru, ale napriek tomu je to príklad toho, ako existuje veľmi reálna a rastúca hrozba zo strany režimu, ktorý útočí na celý región,“ uviedol Healey.
Britský premiér Keir Starmer v sobotu oznámil, že lietadlá Spojeného kráľovstva sa zapojili do obranných operácií. Podľa Healeyho zostreľovali drony a rakety, ktoré ohrozovali britské a spojenecké základne v regióne, napríklad v Katare.
Šéf britského rezortu obrany odmietol povedať, či Spojené kráľovstvo udelilo USA povolenie na využitie vojenskej základne Diego Garcia na Čagoských ostrovoch. Nevyjadril sa ani k otázke, či sú podľa neho útoky Spojených štátov a Izraelu legálne.
„Irán a režim, ktorý (najvyšší vodca Alí Chameneí) viedol tak dlho, sú zdrojom zla, vraždia vlastných občanov a sponzorujú a exportujú teror, a to aj do krajín ako Británia,“ uviedol s tým, že pre jeho smrť „bude len málo ľudí smútiť“.
„Neveríme, že boli namierené proti Cypru, ale napriek tomu je to príklad toho, ako existuje veľmi reálna a rastúca hrozba zo strany režimu, ktorý útočí na celý región,“ uviedol Healey.
Britský premiér Keir Starmer v sobotu oznámil, že lietadlá Spojeného kráľovstva sa zapojili do obranných operácií. Podľa Healeyho zostreľovali drony a rakety, ktoré ohrozovali britské a spojenecké základne v regióne, napríklad v Katare.
Šéf britského rezortu obrany odmietol povedať, či Spojené kráľovstvo udelilo USA povolenie na využitie vojenskej základne Diego Garcia na Čagoských ostrovoch. Nevyjadril sa ani k otázke, či sú podľa neho útoky Spojených štátov a Izraelu legálne.
„Irán a režim, ktorý (najvyšší vodca Alí Chameneí) viedol tak dlho, sú zdrojom zla, vraždia vlastných občanov a sponzorujú a exportujú teror, a to aj do krajín ako Británia,“ uviedol s tým, že pre jeho smrť „bude len málo ľudí smútiť“.