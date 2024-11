Britský minister obrany očakáva od USA pokračovanie podpory Ukrajiny

Londýn 11. novembra (TASR) - Spojené štáty budú po boku západných spojencov podporovať Ukrajinu vo vojne proti Rusku tak dlho, ako to bude potrebné. Očakáva to podľa pondelňajších vyjadrení britský minister obrany John Healey. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Healey spresnil, že záväzok USA voči Severoatlantickej aliancii (NATO) a európskej bezpečnosti zostane podľa neho silný aj po nástupe Donalda Trumpa do Bieleho domu.



"Neočakávam, že sa USA odvrátia od NATO. Uvedomujú si dôležitosť Aliancie. Uvedomujú si, že je dôležité zabrániť ďalšiemu konfliktu v Európe," dodal. On sám podľa vlastných slov už dlhšie upozorňoval európske krajiny, že musia zvyšovať svoje výdavky na obranu.



Novozvolený americký prezident Donald Trump opakovane kritizoval Joea Bidena za pomoc pre Ukrajinu v jej boji proti ruskej agresii a tým vyvolal obavy, či bude pokračovať podpora pre Kyjev zo strany USA. Trump v predvolebnej kampani vyhlásil, že vojnu medzi Moskvou a Kyjevom v prípade víťazstva vo voľbách rýchlo ukončí. Nespresnil, ako by to chcel urobiť.