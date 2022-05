Britský minister obrany obvinil ruské sily z nemorálnosti a úpadku

Londýn 9. mája (TASR) - Britský minister obrany Ben Wallace v pondelok obvinil ruské ozbrojené sily z "nemorálnosti a úpadku" a uviedol, že konflikt na Ukrajine im prináša len hanbu. TASR informuje na základe správ denníka The Guardian a spravodajskej stanice Sky News.



"Čo skutočne (ruský) prezident (Vladimir) Putin chce, je to, aby boli Rusi a svet ohromení a zastrašení udržiavaním pamiatky militarizmu," povedal Wallace v prejave v britskom Národnom múzeu armády v Londýne. "Som presvedčený, že pretrvávajúci a nevyprovokovaný konflikt na Ukrajine len spôsobuje potupu týchto (ruských) vojakov," poznamenal. "Ruský generálny štáb zlyháva a vie o tom," dodal.



"Väčšina sovietskych brancov nemala šancu. Utrpenie bolo často zbytočné. V neprítomnosti efektívneho vojenského velenia sa mnohí ich najlepší dôstojníci stali pre protirevolučné zločiny (obeťami) čistiek NKVD," povedal Wallace v súvislosti s ruskými vojakmi, ktorí zahynuli v boji proti nacistom v druhej svetovej vojne. "Strach a pätolizačstvo diktovali správanie vtedy, a ruské ozbrojené sily si sovietsky odtlačok nemorálnosti a úpadku zachovali až dodnes," konštatoval.



V prepise Wallaceovho príhovoru, z ktorého ešte pred jeho začiatkom citovala stanica Sky News, sa tiež uvádza, že ruskí generáli nesú podľa šéfa britského rezortu obrany rovnaký podiel viny na vojenskej invázii na Ukrajinu ako šéf Kremľa Putin a mali by za to niesť následky.



Wallace uviedol, že Putin a velitelia ruskej armády by mali čeliť "rovnakému osudu ako nacisti", ktorí boli po porážke v druhej svetovej vojne za svoje zverstvá súdení v norimberských procesoch. "Putin a jeho blízky okruh a generáli odzrkadľujú fašizmus a tyraniu spred 70 rokov, opakujú chyby totalitných režimov minulého storočia," uviedol Wallace podľa prepisu prejavu. "Ich osud musí byť jednoznačne nnapokon rovnaký," dodal. "Mali by byť postavení pred vojenský súd," zdôraznil.



Wallace poznamenal, že "nevyprovokovaná a nezákonná invázia na Ukrajinu, útoky na nevinných občanov a na ich domovy a rozsiahle zverstvá vrátane (násilností) zámerne páchaných voči ženám a deťom" ničia niekdajšiu celosvetovú reputáciu Ruska vzhľadom na odboj voči fašizmu. "Všetci profesionálni vojaci by mali byť zdesení zo správania ruskej armády," dodal s tým, že nielenže sa podieľajú na nelegálnej invázii a vojnových zločinoch, ale ich velenie v obrovskej miere zlyhalo.