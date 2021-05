Britský minister obrany označil Rusko za najväčšiu hrozbu

Londýn 23. mája (TASR) - Britský minister obrany Ben Wallace v rozhovore pre denník The Daily Telegraph povedal, že Rusko predstavuje pre Spojené kráľovstvo najväčšiu hrozbu a jeho ponorky pravidelne krúžia v okolí britského pobrežia. Informovali o tom v noci na nedeľu na svojich webových stránkach denníky The Daily Telegraph a The Sun.



Rusko podľa Wallacea neustále posiela plavidlá vojenského námorníctva, aby Britániu sledovali.



"Pravidelne nás navštevujú dotieravé ruské plavidlá," povedal Wallace. Británia sa podľa jeho slov rôznymi metódami usiluje zmierniť napätie vo vzťahoch s Ruskom. V tejto chvíli - kým Rusko nezmení svoj postoj - je však podľa Wallacea ťažké predpovedať vývoj situácie.



Britské Kráľovské vojenské námorníctvo v decembri 2020 oznámilo, že v predchádzajúcich týždňoch sledovalo deväť ruských plavidiel vrátane ponorky v okolí Spojeného kráľovstva, pripomína The Sun.