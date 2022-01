Britský minister obrany pocestuje do Moskvy

Londýn 27. januára (TASR) - Britský minister obrany Ben Wallace potvrdil, že čoskoro pocestuje do Moskvy na rokovania s ruským ministrom obrany Sergejom Šojguom. Informovala o tom vo štvrtok stanica BBC.



Wallace však neočakáva prelom v rokovaniach. Pre BBC povedal, že stále existuje "šanca", že ruskú inváziu na Ukrajinu možno zastaviť, ale ako dodal, "nie som optimista".



Agentúra TASS pripomenula, že Wallace 17. januára oznámil, že poslal pozvanie ruskému ministrovi obrany Šojguovi na návštevu Londýna. Wallace vyjadril pripravenosť diskutovať o otázkach súvisiacich so vzájomnými obavami o bezpečnosť a zapojiť sa do zmysluplného dialógu v duchu dobrej vôle.



Ruské ministerstvo obrany 21. januára informovalo, že Šojgu pozval Wallacea na návštevu Moskvy. Podľa ministerstva Šojgu "uistil svojho britského kolegu, že je pripravený diskutovať o všetkých naliehavých bezpečnostných otázkach, a navrhol uskutočniť v Moskve rozhovory založené na princípoch reciprocity, kedykoľvek to bude britskému ministrovi obrany vyhovovať".