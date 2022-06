Britský minister obrany sa v Kyjeve stretol so Zelenským a Reznikovom

Na archívnej snímke z videa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v Kyjeve 3. júna 2022. Foto: TASR/AP

Londýn 10. júna (TASR) - Britský minister obrany Ben Wallace sa tento týždeň stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Na vopred neohlásenej dvojdňovej návšteve Kyjeva rokoval aj so svojím ukrajinským kolegom Olexijom Reznikovom. TASR správu prevzala od agentúry AP, odvolávajúcej sa na britské ministerstvo obrany.Podľa ministerstva bolo cieľom pracovnej návštevy umožniť ministrovi obrany osobne si vypočuť, ako sa vyvíjajú vojenské potreby ukrajinských ozbrojených síl, keďže povaha konfliktu sa neustále mení.Wallace povedal Zelenskému, že v čase, keď konflikt vstupuje do ďalšej fázy, bude Británia pokračovať v podpore Ukrajiny. Takisto ocenil "" úsilie Kyjeva pri odrážaní útoku, ako aj Zelenského líderstvo a húževnatosť ukrajinského ľudu, píše agentúra AFP.Zelenskyj podľa stanice BBC poďakoval Británii za poskytnutie zbraní a finančnej podpory Ukrajine, ako aj za uvalenie sankcií na Rusko. "povedal vo videu zverejnenom na sociálnej sieti Telegram.Wallace diskutoval so Zelenským a Reznikovom aj o "" a ďalšej podpore, ktorú je Británia pripravená ponúknuť, uvádza sa vo vyhlásení.Zelenskyj daroval britskému ministrovi obrany pamätné poštové známky zobrazujúce ukrajinských vojakov na čiernomorskom Haďom ostrove, ktorí odmietajú výzvy na kapituláciu zo strany ruskej vojenskej lode. Ruský krížnik Moskva bola neskôr potopený.Británia je jedným z najsilnejších podporovateľov Ukrajiny v jej boji proti ruským inváznym silám a nedávno súhlasila s vyslaním raketových systémov, ktoré sú schopné zasiahnuť ruské delostrelecké pozície na východe Ukrajiny.