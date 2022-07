Britský minister obrany Wallace nebude kandidovať na post premiéra

Londýn 9. júla (TASR) - Britský minister obrany Ben Wallace v sobotu povedal, že sa nebude uchádzať o post predsedu Konzervatívnej strany, a teda ani o funkciu premiéra. Wallace sa takto vyjadril napriek tomu, že ho ako náhradníka dosluhujúceho premiéra Borisa Johnsona favorizovalo viacero prieskumov aj stávkových kancelárií, informujú agentúra AFP a stanica BBC.



"Po dôkladnom zvážení a diskusii s kolegami a rodinou, som sa rozhodol neuchádzať o vedenie Konzervatívnej strany," uviedol na Twitteri. Zároveň sa poďakoval svojim kolegom z Konzervatívnej strany, ktorí avizovali, že by ho na takomto poste podporili.



"Nebolo to ľahké rozhodnutie, no mojim záujmom je moja súčasná práca a zaisťovanie bezpečia tejto skvelej krajiny," napísal Wallace. Dodal, že všetkým kandidátom na funkciu lídra Konzervatívnej strany želá veľa šťastia a dúfa, že britská vláda sa rýchlo vráti k normálnemu fungovaniu, respektíve riešeniu problémov, pre ktoré bola zvolená.



Kandidatúru na post predsedu Konzervatívnej strany už oznámili exminister financií Rishi Sunak, minister dopravy Grant Shapps, generálna prokurátorka Suella Bravermanová či poslanec Tom Tugendhat.



Premiér Johnson vo štvrtok oznámil, že odstúpi. Pod vnútrostranícky tlak sa dostal po tom, ako jeho vládu paralyzovala rezignácia niekoľkých ministrov a vysokých štátnych úradníkov. Johnson zároveň avizoval, že vo funkcii premiéra plánuje zotrvať, až kým nebude zvolený nový líder Konzervatívnej strany. Časový harmonogram výberu nového lídra konzervatívcov, ktorý sa postaví aj do čela vlády, má byť oznámený v priebehu nasledujúceho týždňa.