Britský minister obrany Wallace nečakane navštívil Kyjev

Kyjev 24. mája (TASR) - Britský minister obrany Ben Wallace pricestoval v stredu do Kyjeva na prekvapivú návštevu a stretol sa so svojím ukrajinským kolegom Olexijom Reznikovom. TASR informuje podľa portálu britskej televízie Sky News.



Ukrajinský minister obrany Reznikov povedal, že mali "veľmi zmysluplnú diskusiu" o posilnení obranných schopností Ukrajiny a o zbraniach dlhého doletu vrátane rakiet Storm Shadow.



Wallace do knihy návštev napísal: "Sláva odvážnym mužom a ženám, ktorí bojujú za slobodu a bránia svoju krajinu. Ich boj, náš boj."



Britský minister obrany pred niekoľkými dňami oznámil, že Spojené kráľovstvo pošle Ukrajine rakety Storm Shadow. Ide o výrazné posilnenie výzbroje ukrajinských síl, pretože podľa Wallacea Ukrajina "má právo byť schopná brániť sa".



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň navštívil Spojené kráľovstvo a stretol sa s premiérom Rishim Sunakom. Ten informoval, že Británia "pomerne skoro" začne cvičiť ukrajinských pilotov v používaní západných stíhačiek, čomu má pomôcť aj otvorenie novej leteckej školy.