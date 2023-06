Britský minister obrany Wallace nepredpokladá, že sa stane šéfom NATO

Londýn 22. júna (TASR) — Britský minister obrany Ben Wallace nepredpokladá, že by sa mohol stať nástupcom Jensa Stoltenberga na poste generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie (NATO). TASR o tom informuje na základe štvrtkovej správy britskej agentúry PA Media.



"To sa nestane," povedal Wallace pre britský týždenník The Economist a dodal, že "v NATO existuje množstvo nevyriešených problémov".



Spojené štáty podľa Wallacea chcú presvedčiť Stoltenberga, ktorý ba mal odísť koncom septembra, aby zostal vo funkcii ešte rok. Americký minister zahraničných Antony Blinken podľa BBC tento týždeň zdôraznil, že Washington momentálne nepodporuje žiadneho konkrétneho kandidáta.



Americký prezident Joe Biden na nedávnom stretnutí s britským premiérom Rishim Sunakom v Bielom dome uviedol, že by nebol proti tomu, keby bol nový šéf NATO z Británie. Naznačil tiež, že práve Wallace je "veľmi kvalifikovanou osobou", dodal však, že sa "ešte uvidí", kto tento post napokon obsadí.



Aj samotný Sunak pred svojou cestou do USA uviedol, že Wallace je vo svete rešpektovaný. "Ben odvádza fantastickú prácu. Je skvelým ministrom obrany," uviedol Sunak začiatkom júna.