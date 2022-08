Britský minister obrany Wallace: Ruská invázia na Ukrajine zlyháva

Londýn 11. augusta (TASR) - Ruská invázia na Ukrajine "začína zlyhávať", vyhlásil vo štvrtok britský minister obrany Ben Wallace. Ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi sa už podľa neho nepodarí Ukrajinu obsadiť, informuje TASR na základe správy denníka The Guardian.



Ruská invázia na Ukrajinu "zaváhala" a "začína zlyhávať", povedal Wallace, pričom prisľúbil Kyjevu väčšiu finančnú a vojenskú podporu.



Dánsko sa pripojilo k Spojenému kráľovstvu a ponúklo Ukrajine ďalšiu pomoc na štvrtkovej konferencii v Kodani, na organizovaní ktorej sa podieľal aj Wallace. Podľa britského ministra obrany je dôležité pochopiť, že boje a straty na životoch tu stále sú, Rusko však "začína zlyhávať v mnohých oblastiach", cituje Guardian.



"Doteraz zlyhali a je nepravdepodobné, že sa im niekedy podarí obsadiť Ukrajinu," podotkol podľa denníka Wallace. "Ich invázia zakolísala a neustále sa upravovala do takej miery, že sa skutočne sústreďujú len na časti juhu a východu, čo je veľmi ďaleko od ich trojdňovej takzvanej špeciálnej operácie. Z troch dní je teraz viac než 150 a takmer pol roka so značnými stratami vybavenia i ruského personálu," dodal šéf britského rezortu obrany.



Prezident Putin podľa neho zrejme hazardoval s myšlienkou, že o niekoľko mesiacov bude medzinárodné spoločenstvo týmto konfliktom znudené a poberie sa iným smerom. "Dnešok je dôkazom opaku," podotkol Wallace.



"Z tohto stretnutia sme vyšli s ďalšími prísľubmi financií, ďalšími prísľubmi výcviku a prísľubmi vojenskej pomoci, pričom všetky boli navrhnuté tak, aby pomohli Ukrajine vyhrať, postaviť sa za svoju suverenitu a skutočne zabezpečiť, aby ambície prezidenta Putina na Ukrajine zlyhali," uzavrel podľa Guardianu britský minister obrany.