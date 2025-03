Britský minister odcestoval do Číny rokovať o emisiách a klíme

Peking/Londýn 17. marca (TASR) - Britský minister energetiky Ed Miliband v pondelok zahájil návštevu Pekingu s cieľom rokovať s čínskymi predstaviteľmi a vyvinúť na nich tlak v otázke obmedzenia produkcie emisií v krajine. Ďalšími témami budú aj citlivejšie témy ako napríklad porušovanie ľudských prác, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Miliband v piatok pre denník The Guardian uviedol, že túto návštevu využije na "naliehanie na Čínu... aby pokračovala v opatreniach na riešenie klimatickej krízy". "Považujem za nedbalosť voči dnešnej a budúcim generáciám nezapojiť Čínu do tejto témy," dodal.



Na rokovaniach chce Miliband hovoriť aj o porušovaní práv v Hongkongu, zaobchádzaní s ujgurskou etnickou menšinou a o "nútenej práci (obyvateľov) v zásobovacích reťazcoch". Minister sa chce tiež venovať vojne na Ukrajine, ktorú Peking nikdy neodsúdil.



Miliband plánuje pozvať čínskych predstaviteľov na návštevu do Londýna neskôr v tomto roku, aby obnovil formálny dialóg o klíme medzi krajinami, keďže Spojené kráľovstvo sa snaží zohrávať vedúcu úlohu v globálnej spolupráci v tejto oblasti. "Ide o ochranu britského ľudu teraz a pre budúce generácie," vyhlásil Miliband.



Čína je najväčším producentom skleníkových plynov a súčasne veľmocou v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, do roku 2060 chce dosiahnuť čisté nulové emisie. Napriek nárastu obnoviteľných zdrojov v krajine naďalej dominuje spotreba uhlia.



Z oficiálnych údajov zverejnených minulý mesiac vyplýva, že Peking nesplnil klimatické ciele na rok 2024 a emisie v krajine mierne vzrástli, píše AFP. Údaje podľa analytikov znamenajú, že Čína nesplnila kľúčový záväzok vyplývajúci z Parížskej klimatickej dohody.