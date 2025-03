Britský minister odporúča spoluobčanom opustiť Južný Sudán

Londýn 28. marca (TASR) - Britskí občania by mali okamžite opustiť Južný Sudán, vyzval vo štvrtok večer šéf britskej diplomacie David Lammy, ktorý sa obáva, že v africkej krajine hrozí občianska vojna. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



„Môj odkaz britským občanom v Južnom Sudáne je jasný. Ak usúdite, že je to bezpečné - opusťte krajinu ihneď,“ napísal Lammy vo štvrtok neskoro večer na platforme X.



Jeho odkaz prišiel po stredajšom zatknutí prvého viceprezidenta Rieka Machara, dlhoročného rivala prezidenta Salvu Kiira. Podľa pozorovateľov by táto udalosť mohla krajinu opäť uvrhnúť do vojny.



„Vedúci predstavitelia Južného Sudánu musia vyvinúť úsilie o deeskaláciu. Upadnutie do násilia a konfliktu nie je v záujme nikoho,“ uviedol Lammy.



Britské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom aktualizovanom cestovnom odporúčaní uviedol, že britskí občania, ktorí sa rozhodli zostať v krajine, tak urobili „na vlastné riziko“.



Podľa AFP je tento vývoj dramatickou eskaláciou konfliktu, ktorý sa v najmladšej krajine sveta stupňuje už niekoľko týždňov. Dohoda o rozdelení moci medzi Kiirom a Macharom sa totiž postupne rozpadá a hrozí návrat občianskej vojny, v ktorej v rokoch 2013 - 2018 zahynulo približne 400.000 ľudí.



Analytici tvrdia, že 73-ročný Kiir sa už niekoľko mesiacov snaží zaistiť si svoje nástupníctvo a politicky odstaviť Machara. Robí to prostredníctvom zmien vo vláde a v armáde: od februára bolo zadržaných viac ako 20 Macharových politických a vojenských spojencov vo vláde jednoty a v armáde. Došlo aj k násilným stretom medzi silami vernými obom politickým rivalom, najmä v štáte Horný Níl.