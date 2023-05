Britský minister potvrdil použitie striel Storm Shadow na Ukrajine

Londýn 18. mája (TASR) - Britský minister obrany Ben Wallace vo štvrtok potvrdil, že ukrajinské ozbrojené sily už použili strely dlhého doletu Storm Shadow, ktoré im na obranu pred ruskou armádou poskytla Británia.



"Jediné, čo môžem povedať, je, že podľa mojich informácií sa použili, odkedy sme oznámili ich nasadenie na Ukrajine, ale nebudem zachádzať do ďalších podrobností," povedal Wallace na tlačovej konferencii. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters.



Ruské zdroje predtým uviedli, že ukrajinská armáda použila rakety Storm Shadow 12. mája pri údere na mesto Luhansk na Ruskom okupovanom území Ukrajiny. Na internete boli zverejnené aj zábery, o ktorých autori tvrdili, že ukazujú trosky takýchto rakiet.



Podľa výrobcu má strela Storm Shadow s plochou dráhou letu dolet viac než 250 kilometrov.



Strely GMLRS, ktoré v súčasnosti dodávajú USA do odpaľovacích zariadení HIMARS a ktoré Ukrajina úspešne používa už niekoľko mesiacov, majú dolet len približne 80 kilometrov.



Storm Shadow má tak teraz najdlhší dolet zo všetkých rakiet, ktoré má Ukrajina k dispozícii, a preto môže zasiahnuť ciele, ktoré ruské jednotky predtým považovali za dobre chránené.



Británia je prvou krajinou, ktorá Kyjevu dodala strely s plochou dráhou letu, dodala britská stanica BBC.



Storm Shadow je riadená strela dlhého doletu typu vzduch-zem vyrábaná európskym konzorciom MBDA. Je určená na ničenie statických pozemných cieľov vysokej hodnoty, ako sú letecké základne, radarové stanice, komunikačné uzly, mosty a prístavy. Je schopná zasahovať ciele s vysokou presnosťou za akýchkoľvek poveternostných podmienok. Dlhý dostrel v kombinácii s letom v nízkej nadmorskej výške podzvukovou rýchlosťou dávajú strele stealth charakteristiky.



Technológia neviditeľnosti či stealth je založená na tom, že dizajn a ďalšie prvky sťažujú odhalenie a pozorovanie stroja. Do služby v ozbrojených silách bola uvedená v roku 2004.