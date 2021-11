Britský minister: Prevádzačské gangy zničíme

Londýn/ Paríž 25. novembra (TASR) - Británia je odhodlaná zničiť skupiny prevádzačov nelegálnych migrantov, uviedol vo štvrtok britský minister pre prisťahovalectvo Kevin Foster. Informáciu priniesla agentúra Reuters.



"Sme pripravení poskytnúť podporu a zdroje. Máme ľudí, ktorí môžu ísť priamo na miesto a pomáhať francúzskym úradom," uviedol Foster pre televíznu stanicu BBC.



Britská ministerka vnútra Priti Patelová by mala v priebehu štvrtka hovoriť so svojím francúzskym kolegom Géraldom Darmaninom.



Darmanin sa pritom vyjadril, že prevádzačstvo je medzinárodným problémom. "Naši priatelia v Británii, Belgicku a Nemecku by nám mali pomôcť v riešení problému prevádzačstva," uviedol. Vyzval tiež na ráznu "medzinárodnú reakciu".



"Je pre nás úplne samozrejmé, že toto nie je len problém Francúzska. Chceme na ňom s Francúzskom a našimi ďalšími európskymi partnermi spolupracovať. Musíme zničiť podnikateľský model týchto gangov," uviedol Foster.



Darmanin viní Londýn z nedostatočných krokov na zníženie nelegálnej migrácie, pričom dodáva, že britský pracovný trh je pre migrantov veľkým lákadlom. Uviedol, že Francúzsko od začiatku roka zatklo približne 1500 prevádzačov. Tí podľa neho fungujú ako "mafiánske organizácie", pričom na komunikáciu využívajú šifrované správy, informuje agentúra AFP.



Britský premiér Boris Johnson uviedol, že Británia mala "problémy presvedčiť niektorých svojich partnerov, predovšetkým vo Francúzsku, aby vykonali kroky, aké si situácia vyžaduje."



Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa v stredu večer dohodol s britským premiérom Borisom Johnsonom na zintenzívnení opatrení s cieľom predchádzať úmrtiam migrantov na mori. Dvojica spolu telefonovala po tom, ako došlo v Lamanšskom prielive k potopeniu člna s migrantmi, ktorí sa pokúšali dostať z Francúzska do Británie. Pri tragédii zahynulo 27 ľudí.