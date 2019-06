Britský minister schválil Assangeovo vydanie do USA

Assange tvrdí, že mu v USA hrozí prísny trest za novinársku prácu.

Londýn 13. júna (TASR) - Britský minister vnútra Sajid Javid súhlasil s tým, aby bol zakladateľ webovej stránky WikiLeaks Julian Assange vydaný na trestné stíhanie do USA. Konečné rozhodnutie vo veci však bude mať britský súd, informovala vo štvrtok agentúra DPA.



"Včera (v stredu) som podpísal extradičný príkaz a potvrdil som ho... Rozhodnutie je teraz v kompetencii súdov," povedal Javid vo štvrtok stanici BBC. Dokument bude podľa neho predložený príslušným súdnym orgánom.



Vláda Spojených štátov už odovzdala Spojenému kráľovstvu žiadosť o Assangeovo vydanie. V piatok sa na londýnskom súde koná ďalšie pojednávanie, na ktorom bude prerokované aj nariadenie podpísané Sajidom Javidom.



Ministrov podpis je len formálnym krokom, ktorý potvrdzuje, že americká žiadosť spĺňa základné náležitosti. Očakáva sa, že právnici 47-ročného Austrálčana Javidovo procedurálne rozhodnutie napadnú, čím sa spustí dlhé odvolacie konanie pred britskými súdmi.



Piatkové pojednávanie bude mať podľa agentúry AFP zrejme opäť len procedurálny charakter a s dôkladnejším prerokovávaním prípadu sa začne až o niekoľko týždňov alebo mesiacov.



Assange tvrdí, že mu v USA hrozí prísny trest za novinársku prácu.



USA požadujú Assangeovo vydanie v súvislosti so zverejnením tajných amerických vojenských a diplomatických dokumentov. Americké úrady voči nemu vzniesli už 18 obvinení, väčšinu na základe zákona o špionáži. V prípade usvedčenia môže ísť do väzenia aj na niekoľko desaťročí.



Assangea 11. apríla vypovedali z ekvádorského veľvyslanectva v Londýne, kde sa ukrýval od roku 2012, a ihneď ho zatkla britská polícia. Od začiatku mája si v londýnskom väzení odpykáva 50-týždňový trest za porušenie podmienok prepustenia na kauciu. V posledných týždňoch sa objavujú informácie o zhoršení jeho zdravotného stavu.



Minister Javid vo štvrtok vyjadril presvedčenie, že Assangeova súčasná väzba je "plne oprávnená", keďže porušil britské zákony.