Britský minister varoval ľudí pred rezerváciou dovoleniek v zahraničí

Londýn 21. marca (TASR) - Britský minister obrany Ben Wallace varoval obyvateľov Spojeného kráľovstva pred rezerváciu letných dovoleniek v zahraničí. Podľa neho by sa dovolenkári v cudzine mohli nakaziť novými, potenciálne nebezpečnými variantmi koronavírusu, informoval v nedeľu denník The Independent.



Podľa ministra je rezervácia letných dovoleniek v zahraničí súčasnej epidemiologickej situácie "predčasná". Zdôraznil, že ani on sám zatiaľ žiadnu takúto letnú dovolenku neplánuje.



"Ja som si dovolenku nerezervoval. Bolo by to predčasné," povedal Wallace v rozhovore pre stanicu BBC.



Zdôraznil tiež, že je potrebné "za každú cenu" udržať pokrok v boji proti pandémii, aký sa podarilo v Spojenom kráľovstve dosiahnuť vďaka rýchlemu očkovaniu.



Cestovanie na zahraničné dovolenky je v súčasnosti v Británii zakázané. V rámci vládneho plánu na postupné uvoľňovanie reštrikcií sa počíta s možným zrušením tohto zákazu najskôr od 17. mája, ak bude pokračovať zlepšovanie epidemiologickej situácie v krajine.



Briti môžu aktuálne do zahraničia cestovať len v určitých striktne vymedzených prípadoch, akými sú napríklad cesty za vzdelaním či prácou. V takom prípade navyše musia vyplniť vyhlásenie uvádzajúce opodstatnený dôvod, prečo z krajiny odchádzajú.