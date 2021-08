Britský minister: Z Afganistanu nedokážeme evakuovať každého

Na snímke z 22. augusta 2021 vojaci hliadkujú na kontrolnom stanovišti počas evakuácie na medzinárodnom letisku Hamída Karzaja v Kábule. Foto: TASR/AP

Londýn/Kábul 24. augusta (TASR) - Britský minister obrany Ben Wallace v utorok varoval, že jeho vláde sa do konca augusta nepodarí evakuovať z Afganistanu každého a už teraz si musíuviedol v rozhovore pre BBC a dodal, že ide o príliš veľkú operáciu, aby ju mohli ukončiť do 31. augusta.upozornil.povedal britský minister obrany.Na otázku, či by nepomohlo vyslanie väčšieho počtu britských vojakov do Afganistanu, minister odpovedal, žeuzavrel britský minister.Britský premiér Boris Johnson, ktorý bude v utorok popoludní hostiť virtuálny summit krajín G7 o Afganistane, chce podľa médií požiadať amerického prezidenta Joea Bidena o odklad stiahnutia amerických vojakov z Iraku, aby pomohli zabezpečiť evakuácie z krajiny.Podľa BBC však nie je jasné, či bude Biden ochotný vyhovieť tejto požiadavke. Taliban už varoval, že prípadný odklad odchodu cudzích síl z krajiny