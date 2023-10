Britský minister zahraničných vecí Cleverly pricestoval do Izraela

Tel Aviv 11. októbra (TASR) - Britský minister zahraničných vecí James Cleverly pricestoval v stredu do Izraela. Návštevou sa snaží "ukázať neutíchajúcu solidaritu Spojeného kráľovstva s izraelským ľudom po teroristických útokoch militantného hnutia Hamas". TASR prevzala informácie z portálu spravodajskej televízie CNN a agentúry Reuters.



Cleverly "sa stretne s ľuďmi, ktorí prežili útoky, a s vysokopostavenými izraelskými lídrami, ktorým predstaví pomoc Spojeného kráľovstva pre Izrael a jeho právo brániť sa", uviedol hovorca britskej diplomacie.



Británia spolu so západnými spojencami už vyjadrili pevnú podporu Izraelu a odsúdili sobotné teroristické útoky Hamasu. Militanti na území Izraela zabíjali civilistov a unášali do pásma Gazy.



Podľa stanice BBC je po útokoch Hamasu v Izraeli 17 britských občanov mŕtvych.



Izrael spustil odvetné letecké útoky v pásme Gazy a pravdepodobne sa pripravuje pozemná vojenská operácia proti Hamasu. Prezident USA Joe Biden tiež odsúdil prekvapivý masívny útok militantného hnutia na Izrael a označil to za "číre zlo".