Britský minister zdravotníctva Matt Hancock čelí výzvam na odstúpenie

Londýn 26. mája (TASR) - Britský minister zdravotníctva Matt Hancock čelí výzvam na rezignáciu po tom, ako britské médiá zverejnili videozáznam, na ktorom sa v rozpore s protiepidemickými opatreniami bozkáva so svojou blízkou poradkyňou. V sobotu o tom informoval britský denník The Guardian.



Snímka z bezpečnostnej kamery zachytáva, ako ženatý Hancock objíma a bozkáva svoju kolegyňu z rezortu zdravotníctva, taktiež ženatú Ginu Coladangelovú.



Ako píše The Guardian, predmetná fotka bola údajne zhotovená 6. mája, teda v čase, keď si podľa zákona mali obyvatelia Británie držať odstup od ľudí s ktorými nežijú v jednej domácnosti alebo ktorí nepatria do ich tzv. sociálnej bubliny.



Opozičná Labouristická strana, Hnutie pozostalých obetí COVID-19 za spravodlivosť, avšak i konzervatívny poslanec Duncan Baker a iní následne vyzvali predsedu britskej vlády Borisa Johnsona, aby Hancocka odvolal.



"Rodiny naprieč celou krajinou robili všetko pre to, aby dodržiavali pravidlá, a tým zabránili ďalším stratám na životoch," uviedlo Hnutie pozostalých obetí COVID-19 za spravodlivosť. "Je však zrejmé, že Matt Hancock si myslel, že pravidlá...platia len pre všetkých ostatných," dodalo hnutie.



Hancock sa ospravedlnil za porušenie odporúčaní, na ktorých znení sa ako šéf rezortu zdravotníctva sám podieľal. Britský premiér Boris Johnson jeho ospravedlnenie prijal a uviedol, že kauzu "považuje za uzavretú".



Minister zdravotníctva však možno neporušil len vládne odporúčania, avšak i zákon. V máji totiž britský zákon zakazoval stretávanie sa dvoch alebo viac osôb vo vnútorných priestoroch.



Existovala síce výnimka pre pracovné stretnutia, podľa The Guardian je však otázne, či Hancock intímnu chvíľu s Coladangelovou považuje za súčasť ich práce.