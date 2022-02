Britský minister zdravotníctva: Ruská invázia na Ukrajinu sa už začala

Britský premiér Boris Johnson, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Londýn 22. februára (TASR) - Ruská invázia na Ukrajinu sa už začala, takže Británia uvalí na Rusko sankcie. V rozhovore pre spravodajskú stanicu Sky New to v utorok uviedol britský minister zdravotníctva Sajid Javid.Podľa Javida sa Európania, keďže tanky a obrnené vozidlá videli v noci pri Donecku v separatistickej oblasti na východne Ukrajiny.povedal Javid.uviedol Javid s tým, že Británia uvalí cielené sankcie naBritský premiér Boris Johnson v utorok vedie zasadnutie vládneho bezpečnostného tímu Cobra venované najnovšiemu vývoju na Ukrajine. Po jeho skončení by mal Johnson oznámiť sankcie proti Rusku za to, že uznalo dve separatistické oblasti na východe Ukrajiny za nezávislé štáty. Vládny tím Cobra sa stretáva v krízových situáciách.Zasadnutie sa bude konať po tom, čo britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová oznámila, že Spojené kráľovstvo ohlási v utorok nové sankcie proti Rusku, leboSvedok agentúry Reuters na východe Ukrajiny oznámil, že v utorok nadránom videl kolóny vojenských vozidiel vrátane tankov na okraji Donecka. Na tankoch nebolo viditeľné žiadne označenie, ale objavili sa niekoľko hodín po tom, čo Putin podpísal zmluvy s oboma separatistickými oblasťami.