Britský minister zdravotníctva varoval pred zavedením ďalších opatrení

Londýn 20. septembra (TASR) - Británia sa nachádza v "bode zlomu", v ktorom môžu byť zavedené "ďalšie obmedzujúce opatrenia" s cieľom spomaliť šírenie koronavírusu SARS-CoV-2. Povedal to britský minister zdravotníctva Matt Hancock v nedeľňajšom programe televíznej stanice Sky News.



Ľudia počas leta podľa Hancocka "zvoľnili" prístup k opatreniam; teraz je však na čase vrátiť sa k ich dodržiavaniu.



Minister takisto vyjadril znepokojenie, že príliš veľa ľudí porušuje pravidlá v oblasti izolácie v domácom prostredí. Vláda preto v Anglicku zaviedla pokuty až do výšky 10.000 libier (11.000 eur).



Predstavitelia úradov podľa Hancockových vyjadrení v nedeľu rokujú o zavedení tzv. lockdownu v Londýne.



Britská vláda v piatok 18. septembra oznámila zavedenie nových opatrení vo viacerých oblastiach Anglicka, ktoré vstúpia do platnosti od 22. septembra.



Hancock v nedeľu takisto povedal, že ľudia by mali hlásiť prípady porušenia akýchkoľvek zákonov zavedených v súvislosti s pandémiou.



Británia v sobotu zaznamenala 4422 nových prípadov ochorenia COVID-19 a v piatok 4322, čo sú najvyššie prírastky od 8. mája.



Líder hlavnej opozičnej Labouristickej strany Keir Starmer kritizoval britskú vládu a povedal, že ministri "stratili kontrolu nad systémom testovania".



Niektorí obyvatelia oblastí, kde sa vyskytujú ohniská COVID-19, sa podľa Sky News sťažujú, že sa nemôžu objednať na test alebo ich pošlú na testy do miest vzdialených stovky kilometrov.