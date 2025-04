Britský Najvyšší súd: Definícia ženy vychádza z biologického pohlavia

Londýn 16. apríla (TASR) - Najvyšší súd Spojeného kráľovstva v stredu rozhodol, že britský zákon o rovnosti definuje ženu ako niekoho, kto sa biologicky narodil ako žena. Rozhodnutie v praxi znamená, že transrodové osoby s oficiálnym certifikátom, ktorý ich uznáva ako ženy (GRC), v rámci tohto zákona za ne považované byť nemôžu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a Reuters.



Sudca Patrick Hodge uviedol, že päťčlenný senát - traja muži a dve ženy - jednohlasne rozhodol, že „pojmy 'žena' a 'pohlavie' v (britskom) zákone o rovnosti odkazujú na biologickú ženu a biologické pohlavie“. Najvyšší súd dodal, že rozhodnutie „neodstraňuje ochranu transrodových ľudí... pred diskrimináciou na základe zmeny pohlavia“.



Prípad vychádzal zo zákona, ktorý v roku 2018 schválil škótsky parlament. Podľa neho by v zastupiteľstvách škótskych verejných orgánov malo byť 50 percent žien, vrátane transrodových žien.



Ľudskoprávna skupina For Women Scotland (FWS - Pre ženy v Škótsku pozn. TASR) tento zákon napadla a tvrdila, že jeho predefinovanie významu slova žena presahuje právomoci parlamentu. Škótski predstavitelia následne vydali usmernenie, v ktorom doplnili, že definícia ženy zahŕňa osoby s certifikátom o uznaní ženského pohlavia GRC.



FWS sa rozhodnutie snažila zvrátiť a hoci ich snahu súd v roku 2022 zamietol, minulý rok bolo skupine povolené obrátiť sa na Najvyšší súd.



Podľa FWS by mal zákon negatívne dôsledky na práva žien. Skupina argumentovala, že v súvislosti s pôvodným zámerom týkajúcim sa inštitúcií v Škótsku by tak podľa novej definície mohlo v zastupiteľstvách teoreticky byť 50 percent mužov a 50 percent mužov „s certifikátmi“ a teda žiadna žena.



„Náš názor je, že vaše pohlavie, či už ste muž alebo žena, alebo dievča, alebo chlapec, závisí od počatia v maternici, ešte pred narodením, pred vznikom tela... Je to vyjadrenie telesnej reality človeka. Je to nemenný biologický stav,“ uviedol právnik FWS.