Britský Najvyšší súd: Plán deportovať migrantov do Rwandy je nezákonný

Londýn 15. novembra (TASR) - Plán britskej vlády posielať niektorých žiadateľov o azyl do Rwandy je nezákonný. V stredu o tom rozhodol britský Najvyšší súd, podľa ktorého by žiadateľom o azyl v Británii hrozilo vo Rwande zlé zaobchádzanie a mohli by ich poslať späť do ich krajín pôvodu. TASR prevzala správu z agentúry AP.



Súdny verdikt komplikuje kľúčovú politiku kabinetu premiéra Rishiho Sunaka, ktorý sa takto snažil znížiť počet nelegálnych migrantov prichádzajúcich cez Lamanšský prieliv. Tento plán však vyvolal medzinárodnú kritiku.



Spojené kráľovstvo a Rwanda sa v apríli 2022 dohodli, že časť ilegálnych migrantov pošlú z Británie do Rwandy, kde budú spracúvať ich žiadosti o azyl. Úspešní žiadatelia o azyl by však zostali vo Rwande a nevracali by sa do Británie.



Prvý plánovaný deportačný let zablokovalo pred rokom rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP). Deportácie zastavil až do ukončenia súdneho konania v Británii.



Sunak po stredajšom verdikte Najvyššieho súdu uviedol, že to nie je výsledok, ktorý si vláda želala. Dodal však, že Británia a Rwanda rokujú o novej dohode v súvislosti so žiadateľmi o azyl. "Vláda už pracuje na novej zmluve s Rwandou a dokončíme ju vo svetle dnešného rozsudku," povedal britským poslancom.



Britský premiér naznačil, že v prípade potreby je v tejto veci pripravený zmeniť zákony a prehodnotiť niektoré medzinárodné dohovory.