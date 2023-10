Britský občan je po útoku Hamasu na Izrael nezvestný

PREČÍTAJTE SI AJ: Netanjahu Izraelčanom: Sme vo vojne

Londýn 8. októbra (TASR) - Britský občan Jake Marlowe je nezvestný a údajne sa nachádza v pásme Gazy po tom, čo palestínske militantné hnutie Hamas spustilo v sobotu ráno masívny prekvapivý útok na Izrael. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu následne oznámil, že krajina je "a začína vojenskú operáciu proti Hamasu. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry DPA.Marlowa nevideli od invázie militantov z pásma Gazy do Izraela v sobotu ráno, keď zaisťoval bezpečnosť na hudobnej párty v lese neďaleko kibucu Re´im, blízko izraelskej hranice s touto palestínskou enklávou.Na hudobnú párty zaútočili v sobotu palestínski militanti na motorkách, spustili paľbu na stovky účastníkov a niektorých zabili, uviedli svedkovia pre izraelský denník Haarec. Niektorí účastníci už pritom začali z párty utekať, pretože počuli raketovú paľbu. Pri streľbe militantov utrpeli mnohí zranenia, mnohí sú stále nezvestní a skrývajú sa.Izraelské veľvyslanectvo v Londýne oznámilo, že 26-ročný rodený Londýnčan Marlowe je nezvestný, ale nie je potvrdené, že ho militanti uniesli do pásma Gazy a že ho tam zadržiavajú ako rukojemníka. Muž sa pred dvoma rokmi presťahoval do Izraela.Izraelská veľvyslankyňa v Spojenom kráľovstve Cipi Hotovelyová potvrdila len to, že britský občan "je v Gaze".dodala.Británia tiež oznámila, že pre vládu je prvoradou úlohou zaistiť bezpečnosť nezvestného Brita a ďalších britských občanov v Izraeli. Vláda má informácie, že britské rodiny sa musia skrývať v únikových a ochranných miestnostiach, dokonca aj s desaťdňovým bábätkom, a že militanti zajali ako rukojemníkov mnoho zahraničných občanov.Predsedníčka výboru pre zahraničnú politiku v Dolnej snemovni britského parlamentu Alicia Kearnsová pripísala vinu za masívny útok na Izrael práve Iránu, ktorý podporuje militantné hnutie Hamas. Vyzvala na zakázanie iránskych elitných Revolučných gárd, ktoré označila za iránsky