Britský online denník The Independent bude mať ruskú verziu

Moskva 16. júna (TASR) - Ruský mediálny magnát Alexander Lebedev oznámil, že ešte v júni plánuje spustiť ruskojazyčnú verziu britského on-line denníka The Independent. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters s odvolaním sa na ruský spravodajský portál RBC.



Lebedev, ktorý finančne podporuje britské denníky The Independent a Evening Standard, však konkrétny termín spustenia nového média neuviedol.



Nová ruská edícia bude pozostávať výlučne z prekladov pôvodných článkov denníka The Independent do ruštiny a - rovnako ako britská verzia - bude dostupná iba ako internetová platforma.



Ruské vydanie už funguje v skúšobnej podobe od februára a verejnosti bude sprístupnené v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov.



Ľavicovo orientovaný The Independent bol založený v roku 1986 so zámerom konkurovať etablovaným britským periodikám ako Daily Telegraph, The Times či The Guardian.