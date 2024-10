Britský parlament bude diskutovať o návrhu zákona o eutanázii

Londýn 17. októbra (TASR) — Poslankyňa Kim Leadbeaterová z vládnucej Labouristickej strany predložila v stredu v Dolnej snemovni britského parlamentu návrh zákona, ktorého cieľom je legalizovať eutanáziu vo Veľkej Británii. V návrhu sa uvádza, že v Anglicku a Walese budú v budúcnosti musieť sudca a dvaja lekári potvrdiť želanie pacienta, ktorý chce ukončiť svoj život. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Prieskumy ukázali, že veľká väčšina obyvateľov Británie podporuje eutanáziu. Tá je zatiaľ všade okrem Škótska považovaná za trestný čin, za ktorý hrozí maximálny trest odňatia slobody 14 rokov.



Predloženie návrhu zákona do Dolnej snemovne je formálnym krokom. Prvá rozprava je naplánovaná až na 29. novembra. Súčasný premiér Keir Starmer ešte ako opozičný líder oznámil, že je za legalizáciu eutanázie. Jeho labouristi majú v dolnej komore parlamentu pohodlnú väčšinu.



"Nie je to o ľuďoch so zdravotným postihnutím, nie je to o ľuďoch s duševnými chorobami. Toto je skôr o nevyliečiteľne chorých," povedala Leadbeaterová o zákone pre britskú stanicu BBC.



Odpor voči eutanázii vyjadrila cirkev. Hlava anglikánskej cirkvi, arcibiskup z Canterbury Justin Welby, varoval pred nebezpečným vývojom, keď viac ľudí bude chcieť ukončiť svoj život za asistencie lekára.



Zákon musí po Dolnej snemovni schváliť aj horná komora, Snemovňa lordov, ktorej členom je aj Welby a ďalších 25 anglikánskych biskupov.



Na ostrove Jersey v Lamanšskom prielive a na ostrove Man v Írskom mori parlamenty schválili vypracovanie legislatívy o eutanázii, ktorá však nadobudne účinnosť najskôr v roku 2027. Obe oblasti sú tzv. samosprávnymi korunnými dependenciami, ktoré sú priamo podriadené britskej kráľovskej rodine a nie sú formálnou súčasťou Spojeného kráľovstva.