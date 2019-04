Britský parlament bude hlasovať o 4 alternatívach k dohode o brexite

Dva zo štyroch návrhov, ktoré majú byť predmetom hlasovania, počítajú s tým, že Spojené kráľovstvo bude mať aj naďalej blízke ekonomické vzťahy s EÚ.

Londýn 1. apríla (TASR) - Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu budú v pondelok hlasovať o štyroch alternatívach k dohode o tzv. brexite, ktorú s Bruselom vyrokovala britská premiérka Theresa Mayová. Pôjde o indikatívne hlasovanie, ktoré nie je pre vládu záväzné. Informovala o tom agentúra AP.



Dva zo štyroch návrhov, ktoré majú byť predmetom hlasovania, počítajú s tým, že Spojené kráľovstvo bude mať aj naďalej blízke ekonomické vzťahy s EÚ.



Prvý návrh požaduje, aby Británia zostala aj po brexite súčasťou spoločného trhu s tovarom.



Druhý návrh pridáva k spoločnému trhu s tovarom aj požiadavku účasti Spojeného kráľovstva na spoločnom trhu so službami.



Ako tretí bude predmetom hlasovania protinávrh, podľa ktorého by akákoľvek dohoda o brexite mala byť predmetom referenda.



Posledný návrh, o ktorom budú poslanci hlasovať, požaduje zrušenie brexitu v prípade, že ostanú len dva dni do odchodu z Únie bez dohody.



Dané štyri návrhy vybral z ôsmich predložených predseda Dolnej snemovne John Bercow.



Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti v pondelok počas návštevy nemeckého Saarbrückenu vyhlásil, že ak Británia do 12. apríla neopustí Úniu, bude sa musieť zúčastniť na májových voľbách do Európskeho parlamentu (EP).



Británia mala pôvodne EÚ oficiálne opustiť 29. marca. Mayová však 22. marca na summite EÚ v Bruseli dosiahla odklad brexitu v prípade neschválenia dohody do 12. apríla tým, že dovtedy by mal Londýn informovať svojich európskych partnerov, ako si predstavuje ďalší postup. Ak by "rozvodovú dohodu" parlament schválil na svojom zasadnutí z 29. marca, mohla Británia EÚ opustiť až 22. mája.



Poslanci dohodu vyrokovanú Mayovej vládou s EÚ odmietli už trikrát - 15. januára, 12. marca. aj 29. marca.