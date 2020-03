Britský parlament pravdepodobne uzavrú na štyri týždne

Londýn 25. marca (TASR) - Britský parlament plánuje v stredu večer pozastaviť svoju činnosť na nasledujúce štyri týždne. Podľa zdrojov televízie BBC by mali toto preventívne opatrenie proti možnému rozšíreniu koronavírusu v zákonodarnom zbore poslanci odhlasovať v stredu.



Po prijatí mimoriadnych zákonov na riešenie pandémie koronavírusu a udelení kráľovského súhlasu by mali poslanci parlament uzavrieť do 21. apríla.



Pôvodne sa i tak poslanci mali rozísť na tri týždne v dôsledku veľkonočných sviatkov, podľa aktuálneho návrhu sa tak stane už o týždeň skôr.



Budovu parlamentu už medzičasom uzavreli pre verejnosť a znížil sa aj počet zákonodarcov povolených v Poslaneckej snemovni.



Počet obetí koronavírusu v Spojenom kráľovstve sa v utorok zvýšil o 87 na celkovo 422 - išlo o najväčší denný nárast od začiatku krízy.