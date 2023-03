Britský parlament schválil kľúčovú časť pobrexitovej dohody o S. Írsku

Londýn 22. marca (TASR) - Dolná snemovňa britského parlamentu v stredu schválila kľúčovú časť prepracovanej pobrexitovej dohody týkajúcej sa Severného Írska, a to aj napriek odporu najväčšej unionistickej strany v provincii – Demokratickej unionistickej strany (DUP) – a niektorých poslancov britskej Konzervatívnej strany vrátane bývalých premiérov Borisa Johnsona a Liz Trussovej. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.



Za návrh hlasovalo 515 poslancov a len 29 bolo proti. Znamená to, že viacero konzervatívnych poslancov sa napokon hlasovania zdržalo.



Cieľom zrevidovanej dohody je zabezpečiť hladký tok tovarov medzi Severným Írskom a Írskou republikou, ktorá je členom Európskej únie, a tiež medzi Severným Írskom a Veľkou Britániou. Britský premiér Rishi Sunak sa s Európskou úniou dohodol na takzvanej Stormontskej brzde ako súčasti Windsorského rámca. Brzda poskytuje Severnému Írsku širšie možnosti rozhodnúť sa, či v budúcnosti prijme nové právne predpisy Európskej únie. Konkrétne umožní Británii neakceptovať novú európsku legislatívu pre Severné Írsko v prípade, že o to požiada tretina poslancov v regionálnom parlamente. Strane DUP sa však nepáči, že sa to netýka aj súčasnej legislatívy EÚ.



"Stormontská brzda je pre Windsorský rámec kľúčová," povedal pred hlasovaním v parlamente britský minister pre Severné Írsko Chris Heaton-Harris. "Obnovuje praktickú suverenitu Spojeného kráľovstva ako celku a predovšetkým občanov Severného Írska," vyhlásil.



Tvrdšia hranica medzi Severným Írskom a Írskom by mohla podľa pozorovateľov ohroziť Veľkopiatkovú dohodu z roku 1998, ktorá ukončila tri desaťročia trvajúci ozbrojený konflikt v provincii medzi militantmi snažiacimi sa o pripojenie k Írskej republike, unionistami a britskými bezpečnostnými zložkami. Spojené štáty varovali, že ohrozenie dohody by mohlo negatívne ovplyvniť obchodné vzťahy medzi USA a Britániou.