Britský parlament schválil návrh nového azylového zákona

Londýn 12. decembra (TASR) - Britský parlament v druhom čítaní schválil v utorok návrh nového azylového zákona týkajúceho sa dohody o deportáciách migrantov do Rwandy, ktorý predložila vláda premiéra Rishiho Sunaka. TASR o tom informuje podľa správy denníka The Guardian.



Za návrh zahlasovalo 313 poslancov, proti bolo 269.



Britská vláda predložila návrh zákona v reakcii na novembrové rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktorý skonštatoval, že plán vlády posielať niektorých žiadateľov o azyl do Rwandy je na základe medzinárodného práva nezákonný.



Sunak vtedy vyhlásil, že jeho vláda bude napriek verdiktu súdu pokračovať v pláne a na jar 2024 vyšle z Británie do Rwandy prvé deportačné lety. AFP vysvetľuje, že Londýn sa týmito krokmi snaží znížiť rekordnú mieru legálnej i ilegálnej migrácie, ktorá sa zrejme stane kľúčovou záležitosťou pred budúcoročnými voľbami.



Návrh, ktorý v utorok schválila dolná komora parlamentu, však zatiaľ nebol prijatý na úrovni zákona a navyše vyvolal vnútrostranícke roztržky medzi konzervatívcami. Pravicovejší poslanci tvrdili, že návrh nie je dostatočne prísny, zatiaľ čo liberálnejší konzervatívci sa obávajú, že by Británia mohla porušiť medzinárodné právo.



Plán, na ktorý premiér Sunak podľa AFP stavil svoju reputáciu aj politickú budúcnosť, predpokladá, že Rwandu vyhlásia za bezpečnú krajinu napriek obavám ľudskoprávnych pozorovateľov. Prijatím zákona by sa zároveň odstránili právne prekážky týkajúce sa deportácií.



Skupina "piatich rodín" z radov pravicových poslancov Konzervatívnej strany, ktorí sa pred hlasovaní dohodli, že návrh nepodporia, avizovali, že v januári plánujú navrhnúť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k zákonu o deportáciách migrantov do Rwandy.