Britský parlament schválil návrh zákona o deportácii migrantov

Londýn 23. apríla (TASR) – Kontroverzné plány britskej vlády na posielanie žiadateľov o azyl do africkej Rwandy prešli v noci na utorok parlamentom. Snemovňa lordov po dlhých sporoch prestala návrh zákona z dielne vlády premiéra Rishiho Sunaka blokovať. TASR o tom informuje na základe správ televízie Sky News a agentúr AFP a DPA.



Migrantov by mali deportovať bez ohľadu na ich pôvod, ak prídu do Británie nelegálne. Londýn chce takto odradiť ďalších ľudí, aby sa vydávali na cestu člnmi cez Lamanšský prieliv, ktorú ich ročne absolvujú desaťtisíce. Tieto plány vlády dosiaľ narážali aj na nesúhlas súdov, preto prijatý návrh zákona vyhlasuje Rwandu za bezpečný tretí štát.



Členovia nevolenej hornej komory britského parlamentu návrh zákona opakovane posielali späť Dolnej snemovni so svojimi pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré však poslanci opakovane zamietali. Po dlhom "pingpongu", ako tento postup nazvali britské médiá, napokon lordi okolo pondelkovej polnoci rozhodli, že ďalšie zmeny už presadzovať nebudú.



Návrh sa tak stane zákonom, potrebný je už len formálny súhlas kráľa Karola III. Podľa denníka The Guardian sa očakáva, že ho udelí v utorok.



Premiér Sunak vyhlásil, že prvé lety s migrantmi sa uskutočnia za desať až 12 týždňov.



Na základe azylovej dohody, ktorú Británia uzavrela s Rwandou, nebudú môcť nelegálni migranti podávať žiadosti o azyl v Spojenom kráľovstve, ale až po prevoze vo východoafrickej krajine. S návratom do Británie plán nepočíta.



Kritici označujú deportácie za nehumánne a vyjadrujú pochybnosti, že takýto zákon migrantov od cesty do Británie skutočne odradí. Tvrdia tiež, že hoci Londýn zaplatí Rwande stovky miliónov libier, z krajiny deportujú len malú časť ľudí, ktorí prišli nezákonne. Vláda už vybrala stovky znalcov a sudcov, ktorí budú mať na starosti možné žaloby súvisiace s deportáciami.