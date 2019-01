Britský parlament si pre brexit zrušil februárovú dovolenku

Spojené kráľovstvo by malo EÚ opustiť už 29. marca.

Londýn 31. januára (TASR) - V obavách, že Spojené kráľovstvo sa nedokáže včas pripraviť na tzv. brexit, si britský parlament zrušil plánovanú februárovú dovolenku. Vo štvrtok o tom informovala spravodajská stanica Sky News.



Britský parlament mal plánovanú dovolenku o dva týždne, avšak predsedníčka Dolnej snemovne parlamentu Andrea Leadsomová oznámila, že tá bude zrušená.



"Voliči budú chcieť parlament, ktorý bude v týchto dôležitých chvíľach schopný pokračovať v práci," povedala na margo rozhodnutia Leadsomová.



Valerie Vazová, tieňová líderka Dolnej snemovne za Labouristickú stranu, v tejto súvislosti obvinila kabinet, že sa iba "potáca z týždňa na týždeň". Vazová zdôraznila, že parlament musí ešte pred brexitom schváliť šesť dôležitých zákonov týkajúcich sa migrácie, obchodu, finančných služieb, poľnohospodárstva, rybolovu a zdravotníctva.



Iba niekoľko hodín predtým sa britský minister zahraničných vecí Jeremy Hunt nechal počuť, že termín brexitu by sa mohol posunúť, pretože Londýn môže "potrebovať trocha viac času na prijatie potrebnej legislatívy".



Jonathan Edwards, poslanec za Waleskú stranu (Plaid Cymru), sa pre Sky News vyjadril, že parlament by mal naďalej zasadať, avšak nie preto, "aby mala vláda viac času naháňať jednorožce".



