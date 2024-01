Britský parlament zamietol udeliť Škótsku právomoc na referendum

Londýn 16. januára (TASR) - Poslanci Dolnej snemovne Britského parlamentu v utorok pomerom hlasov 228 ku 48 zamietli návrh, ktorý by Škótsku udelil právomoci na vypísanie referenda o nezávislosti. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Návrh predložil poslanec Neale Hanvey zo strany Alba, ktorá sa usilovala, aby sa o tomto návrhu debatovalo v parlamente. Malo ísť o dodatok k zákonu o Škótsku z roku 1998 (Scotland Act 1998) s cieľom preniesť právomoc na vyhlásenie referenda na škótsky parlament v Edinburghu. V súčasnosti o tom rozhoduje britský parlament v Londýne.



Takúto právomoc by mohol škótsky parlament použiť v prípade, ak by škótska verejnosť preukázala podporu referendu. Medzi dvomi takýmito plebiscitmi musí byť odstup najmenej sedem rokov.



Hanvey na pôde snemovne uviedol, že Spojené kráľovstvo v posledných rokoch vytrvalo odmieta uznať zásadu či demokratické želania škótskych voličov. Návrh podľa jeho slov len právne ustanovuje rovnaký mechanizmus ako zásada, ktorú britská vláda priznala hlasovaniu o referende v Severnom Írsku v roku 1973.



V referende v Škótsku na jeseň 2014 Škóti odmietli nezávislosť v pomere 55,3 k 44,7 percentám; volebná účasť dosiahla takmer 85 percent.