Britský politik: Rusko bolo k vojne na Ukrajine vyprovokované

Londýn 22. júna (TASR) - Britský politik Nigel Farage vyhlásil, že EÚ a NATO "vyprovokovali" ruskú inváziu na Ukrajine tým, že sa rozšírili na východ. TASR o tom informuje podľa piatkovej správy denníka The Guardian.



Farage tiež povedal, že ak by krajinu viedol on, brexit by bol pre Spojené kráľovstvo hospodársky prospešný.



Na otázku, čo si myslí o invázii na Ukrajinu a či obdivuje ruského prezidenta Vladimira Putina, Farage povedal, že osobne ho nemá rád, ale "obdivuje ho ako politického činiteľa", pretože má nad Ruskou federáciou "kontrolu".



O tom, prečo Putin napadol Ukrajinu, Farage povedal: "V roku 2014 som vystúpil v Európskom parlamente a povedal som: Na Ukrajine bude vojna. Prečo som to povedal? Bolo mi jasné, že neustále rozširovanie NATO a EÚ smerom na východ dáva tomuto človeku dôvod, aby povedal: Zase si idú po nás."



"Túto vojnu sme vyprovokovali my. Samozrejme, že je to jeho vina; použil to, čo sme urobili, ako výhovorku," uviedol Farage, líder pravicovej strany Reform UK.



Konzervatívci, labouristi a liberálni demokrati Faragea dlhodobo obviňujú z obhajovania ruského prezidenta. Britský premiér Rishi Sunak začiatkom júna povedal, že je "jednoznačne smiešne" obviňovať Západ z rusko-ukrajinského konfliktu.