Britský poslanec chce v Poľsku továreň na výrobu zbraní pre Ukrajinu

Varšava 26. januára (TASR) - V Poľsku sa musí postaviť obrovská zbrojovka, aby sa pomohlo Ukrajine, pretože súčasný model darovania zbraní je dlhodobo neudržateľný. Vo štvrtok to uviedol predseda výboru britského parlamentu pre obranu Tobias Ellwood. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry PAP.



Poslanec v rozhovore pre denník The Daily Telegraph povedal, že západné vlády preukázali nedostatok strategickej prezieravosti v plánoch pomôcť Ukrajine vydržať a rozvíjať sa.



Ellwood vyjadril spokojnosť s rozhodnutím dodávať Ukrajine západné tanky. Súčasný model podpory pozostávajúci z viacerých dodávateľských reťazcov a typov munície však považuje za neudržateľný. Riešením by podľa neho bol vznik továrne na zbrane v Poľsku, ktorá by bezpečnejšie zásobovala svojho východného suseda.



Zmienený denník uviedol, že s Varšavou sa už začali rozhovory o výstavbe takejto továrne. Ellwood sa domnieva, že vedúcu úlohu v projekte by mala prevziať Británia.



Denník napísal, že Ukrajina by mohla továreň využívať na výrobu tankov Leopard 2 na základe licencie od Nemecka, čo by zmiernilo tlak na západných výrobcov zbraní.