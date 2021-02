Británia: Vo svete je už okolo 4000 variantov nového koronavírusu

Londýn 4. februára (TASR) - Po celom svete sa objavilo už približne 4000 variantov nového koronavírusu, ktorý vyvoláva ochorenie COVID-19. Pre televíziu Sky News to vo štvrtok uviedol Nadhim Zahawi, predstaviteľ britskej vlády poverený distribúciou vakcín.



Zahawi, ktorý pôsobí ako štátny tajomník na britskom ministerstve zdravotníctva, však o zároveň považuje za veľmi nepravdepodobné, že by voči súčasným variantom koronavírusu nezaberali existujúce vakcíny, najmä čo sa týka zníženia pravdepodobnosti vážneho priebehu ochorenia alebo hospitalizácie.



Všetci výrobcovia vakcín proti covidu - vrátane konzorcia Pfizer/BioNTech alebo spoločností Moderna a AstraZeneca - podľa Zahawiho napriek tomu pracujú na spôsoboch, ako svoje očkovacie látky vylepšiť tak, aby boli účinné voči akémukoľvek variantu vírusu.



Najväčšie obavy v súčasnosti vyvoláva tzv. britský, juhoafrický a brazílsky variant vírusu, ktoré sa zrejme šíria rýchlejšie než iné mutácie.



Podľa štúdie zverejnenej v odbornom lekárskom časopise British Medical Journal však pravdepodobne len veľmi malá časť známych variantov pozmenila koronavírus spôsobom, ktorý by bolo možné považovať za významný.



"Máme najväčšie kapacity v oblasti sekvenovania genómu na svete.. a disponujeme databázou všetkých variantov, aby sme boli pripravení reagovať... na akúkoľvek výzvu, ktorú nám vírus pripraví a aby sme mohli pripraviť novú vakcínu," vyhlásil Zahawi.



Na koronavírus SARS-CoV-2 od začiatku pandémie zomrelo vo svete už takmer 2,27 milióna ľudí a vyše 104 miliónov sa nakazilo, vyplýva z údajov americkej Univerzity Johnsa Hopkinsa.