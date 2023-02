R. Sunak a šéfka EK sa stretnú na rozhovoroch o severoírskom protokole

Londýn/Brusel 26. februára (TASR) – Britský premiér Rishi Sunak a predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová sa v pondelok stretnú, aby prediskutovali zmeny v tzv. severoírskom protokole z dohody o brexite. Vyplýva to z nedeľného spoločného oznámenia Londýna a EÚ, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry AP a AFP.



Stretnutie sa bude konať v grófstve Berkshire západne od Londýna. Podľa AP ho sprevádzajú očakávania, že sa podarí uzavrieť dohodu o riešení citlivého pobrexitového obchodného sporu, ktorý naštrbil vzájomné vzťahy a tiež ohrozuje výsledky desaťročí mierového procese v Severnom Írsku.



Viacerí predstavitelia vrátane britského vicepremiéra Dominica Raaba a írskeho premiéra Lea Varadkara tento víkend uviedli, že Spojené kráľovstvo a EÚ sú blízko k dohode.



Von der Leyenová a Sunak sa "dohodli, že budú osobne pokračovať v snahe o spoločné praktické riešenia radu zložitých výziev týkajúcich sa protokolu o Írsku a Severnom Írsku", uvádza sa vo vyhlásení z nedeľného večera.



V grófstve Berkshire sa nachádza Windsorský hrad, rezidencia britského kráľa Karola III. Ostrovné médiá informovali, že Sunak zamýšľal výsledok rokovaní o zmene severoírskeho protokolu nazvať "windsorská dohoda". Podľa správ vláda v Londýne tiež plánovala, aby sa von der Leyenová v deň uzavretia dohody stretla s Karolom III. To sa údajne malo stať v sobotu, takúto schôdzku však zrušili.



Londýn v rámci "rozvodovej" dohody s EÚ súhlasil, že predpisy Únie sa budú naďalej vzťahovať na pohyb tovaru do Severného Írska, súčasti Spojeného kráľovstva. Zostalo tak fakticky na jednotnom trhu EÚ. Zámerom je zachovať mier v Severnom Írsku v súlade s veľkopiatkovou dohodou z roku 1998, podľa ktorej musí byť zabezpečená trvalá ekonomická integrácia medzi Severným Írskom a členom EÚ Írskom. Uplatňovanie uvedeného protokolu v praxi je predmetom intenzívnych rokovaní medzi Londýnom a Bruselom.



Na základe protokolu niektoré tovary vstupujúce do Severného Írska zo zvyšku Spojeného kráľovstva kontrolujú, čo sa nepáči niektorým britským unionistickým politikom. Tí trvajú na tom, že protokol podkopáva miesto Severného Írska v Spojenom kráľovstve a narúša pohyb tovaru.