Britský premiér Boris Johnson pricestoval do Kyjeva

Londýn 1. februára (TASR) - Telefonický rozhovor britského premiére Borisa Johnsona s ruským prezidentom Vladimirom Putinom presunuli na stredajšie popoludnie. V utorok to oznámil Johnsonov hovorca, informoval denník The Guardian. Rozhovor sa mal pôvodne konať v pondelok, avšak Johnson ho bol nútený zrušiť.



Britský premiér, ktorý medzičasom pricestoval do Kyjeva, kde sa má stretnúť s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, musel v pondelok zrušiť telefonát s ruským prezidentom, aby mohol vystúpiť na pôde britského parlamentu v súvislosti s predbežnými výsledkami vyšetrovania možných porušení pandemických opatrení v premiérovom sídle na Downing Street 10, kde sa počas lockdownu konalo niekoľko večierkov.



Johnson následne v pondelok večer prisľúbil, že Putinovi zatelefonuje v utorok, avšak hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov poprel, že by v utorok Putin plánoval takýto rozhovor absolvovať. Peskov však v utorok nevylúčil, že rozhovor sa uskutoční neskôr v čase, na ktorom sa obe strany dohodnú, píše agentúra TASS.



Johnson pritom pôvodne plánoval hovoriť s Putinom ešte pred utorkovou návštevou Ukrajiny.



"Ako priateľ a demokratický partner bude Spojené kráľovstvo naďalej podporovať ukrajinskú suverenitu tvárou v tvár tým, ktorí sa ju snažia zničiť," uviedol Johnson po prílete do Kyjeva na sociálnej sieti Twitter.



Podľa denníka The Guardian sa po stretnutí Johnsona so Zelenským uskutoční o 18.45 miestneho času (17.45 SEČ) ich spoločná tlačová konferencia, po ktorej navštívi britský premiér v sprievode ukrajinského prezidenta aj Chrám svätej Sofie v Kyjeve.



Johnsona mala na ceste na Ukrajinu sprevádzať aj britská ministerka zahraničných vecí Lizz Trussová. Tá však v pondelok večer oznámila, že mala pozitívny test na koronavírus.