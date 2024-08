Britský premiér chce, aby aktéri násilností boli potrestaní prísne

Londýn 5. augusta (TASR) - Britský vládny bezpečnostný tím Cobra v pondelok na mimoriadnom zasadnutí prijal súbor opatrení ako reakciu proti nepokojom, ktoré vypukli v Anglicku minulý týždeň v súvislosti s vraždou troch detí. Podľa britskej stanice BBC o tom po rokovaní informoval britský premiér Keir Starmer, ktorý vo vystúpení pred novinármi zdôraznil, že jeho "absolútnou" prioritou je ukončiť nepokoje.



Za prioritu v súčasnej situácii tiež označil "rýchle" odsúdenie výtržníkov, ktorí sa podieľali na násilných zrážkach v posledných dňoch. Dodal, že v záujme toho vláda posilní trestné súdnictvo.



Podľa premiéra sa tiež dohodlo, že trestné právo sa musí uplatňovať "online aj offline" - a očakáva, že s ľuďmi, ktorí spáchajú trestný čin na internete, sa bude zaobchádzať rovnako ako s ostatnými.



"Garantujem vám, že budete ľutovať, že ste sa zúčastnili na týchto nepokojoch", či už priamo alebo nepriamo, "tým, že ste tieto akcie vyprovokovali online", upozornil šéf labouristickej vlády, ktorá sa dostala k moci len pred mesiacom.



Na otázku, či má Spojené kráľovstvo v momentálnej situácii dostatok súdov a väzenských ciel, Starmer ubezpečil, že "bude dostatok ciel" a že tí, ktorí sa podieľajú na násilnej činnosti, "pocítia plnú silu zákona". Dodal, že "toto nie je protest, to je násilie."



Zo Starmerových slov vyplynulo, že nateraz neplánuje zvolať parlament na mimoriadne zasadnutie. Dodal, že jeho prioritou je zabezpečiť, aby boli ulice bezpečné pre všetkých.



Podľa jeho slov medzi opatreniami je aj vytvorenie akejsi "stálej armády" špecializovaných policajtov, ktorí by v prípade potreby riešili incidenty tohto druhu.



V rozhovore pred novinármi Starmer okrem toho odmietol dohady o tom, že polícia "rieši" krajne pravicové protesty prísnejšie ako ľavicové. Opakovane však vyjadril podporu polícii, pričom definoval, že ak násilníci útočia na ľudí "kvôli farbe ich pleti alebo ich náboženstvu, je to krajne pravicové násilie".



Najnásilnejšie nepokoje v Británii za posledné desaťročie pokračovali aj v nedeľu, keď sa terčom útokov stali najmenej dva hotely, v ktorých sú ubytovaní žiadatelia o azyl.



Nepokoje vypukli po tom, ako boli minulý pondelok v Southporte na severozápade Anglicka smrteľne pobodané tri dievčatá. O údajnom útočníkovi, 17-ročnom mladíkovi, sa začalo na sociálnych sieťach šíriť mnoho fám a dezinformácií týkajúcich sa jeho možného pôvodu a náboženstva, čo viedlo k oživeniu napätých vzťahov časti väčšinovej verejnosti voči cudzincom.



Okrem násilných demonštrácií a zhromaždení, ktoré dokonca viedli k zrážkam medzi políciou, demonštrantami a niekedy aj protirasistickými protidemonštrantmi, sa v sobotu stala terčom útoku mešita v Southporte. Polícia uviedla, že od soboty zadržala okolo 150 osôb. Na základe rozhodnutia vlády bola posilnená aj ochrana mešít v krajine.